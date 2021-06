Mortel Saison 2 : Sofiane, Victor et Luisa se retrouvent en juillet sur Netflix

Il n’aura pas été nécessaire d’attendre deux ans pour avoir la saison 2 de Mortel sur Netflix, à un trimestre près. Quoi qu’il en soit, elle arrive cet été. Plus précisément, la plateforme de streaming la met en ligne le 7 juillet prochain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Frédéric Garcia (Skam France, Sam), Mortel est une série fantastique qui prend place dans un lycée de banlieue où Sofiane, Victor et Luisa sont trois adolescents que tout semble opposer, mais qui se retrouvent liés par une force surnaturelle. Unissant leurs pouvoirs vaudou pour découvrir ce qui est arrivé au frère de Sofiane, ils réalisent qu’au lycée l’amitié est un véritable moyen de survie.

En saison 2, une nouvelle menace fait surface et elle grandit rapidement. Pour sauver Reda des griffes d’Obé, Sofiane, Victor et Luisa vont plus que jamais devoir travailler ensemble pour arriver à survivre.

Au casting de Mortel, nous trouvons Carl Malapa, Némo Schiffman et Manon Bresch, ainsi que Corentin Fila, Anaïs Thomas, Firmine Richard, Raphaëlle Agogué, Marvin Dubart, Léa Léviant, Assa Sylla et Stéphane Brel.

