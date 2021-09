Most Dangerous Game Saison 1 : Liam Hemsworth est la proie d’un dangereux jeu, dès à présent sur Amazon Prime Video

Vous souvenez-vous de Quibi? Cette plateforme américaine pour programmes courts n’aura été en ligne que quelques mois en 2020 avant de s’arrêter. Cette dernière proposait des séries télévisées dont les épisodes ne duraient pas plus de 10 minutes, pour une consommation rapide. Most Dangerous Game fait partie des séries qui ont été produites pour Quibi et elle arrive dès à présent en France sous la forme d’un film sur Amazon Prime Video.

De Quoi Parle Most Dangerous Game?

The Most Dangerous Game est une création de Nick Santora, Josh Harmon et Scott Elder qui s’inspire de l’histoire courte de Richard Connell publiée en 1924 (et disponible en France sous le titre Le Plus dangereux des jeux). Cette dernière, très influente, a déjà inspiré de nombreuses oeuvres au cinéma, à la télévision et à la radio, dont le long-métrage de 1932 avec Joel McCrea.

L’histoire suit donc Liam Hemsworth dans la peau de Dodge Tynes, un homme soucieux de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie incurable ne lui ôte la vie. Il accepte ainsi de participer à un jeu mortel où il découvre rapidement qu’il n’est pas le chasseur, mais la proie.

Le Casting de Most Dangerous Game

Cette saison 1 de Most Dangerous Game (ou film, au choix) met donc en scène Liam Hemsworth dans le premier rôle, Dodge Tynes. L’acteur connu pour The Hunger Games est entouré ici de Christoph Waltz, l’organisateur de la chasse et Sarah Gadon qui incarne Val, l’épouse de Dodge.

Zach Cherry, Aaron Poole, Chris Webster, Billy Burke, Jimmy Akingbola, Natasha Liu, Patrick Garrow et Carolina Bartczak complètent la distribution.

Une saison 2 pour Most Dangerous Game

Si Amazon Prime Video nous présente Most Dangerous Game comme un film, cette dernière étant initialement une série, on peut naturellement se demander si oui ou non il y aura une saison 2. Et il se trouve que oui !

Le catalogue de Quibi a été racheté par Roku Channel (aussi derrière le téléfilm de Zoey et son extraordinaire playlist) et a donc passé commande d’une saison 2 de Most Dangerous Game en aout dernier.

Christoph Waltz reprendra alors son rôle et est rejoint pour ces nouveaux épisodes situés à New York par David Castañeda (The Umbrella Academy). Ce dernier incarnera Victor Suero, un combattant qui se trouve dans une mauvaise passe et qui décide de passer à l’action après avoir appris que sa soeur avait des ennuis. Il se fera une fortune s’il survit.

Tags : Amazon moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.