Most Wanted Criminals : Julian McMahon chasse des fugitifs, dès aujourd’hui sur Série Club

Alors que la diffusion de la saison 2 commence dans une semaine aux États-Unis sur la chaine américaine CBS, Série Club propose de découvrir la saison 1 de Most Wanted Criminals (de son titre original FBI: Most Wanted) à partir de ce lundi 9 novembre à 20h55.

Série dérivée de FBI nous venant de Dick Wolf, Most Wanted Criminals suit Jess LaCroix (Julian McMahon) qui dirige la division du FBI chargée de traquer et capturer les criminels en fuite les plus recherchés des États-Unis. Sous ses ordres, une équipe hautement qualifiée,véritable unité d’infiltration mobile, toujours sur le terrain et prête à tout pour traquer ceux qui tentent de disparaître pour échapper à la justice.Dans sa vie personnelle, Jess LaCroix mène aussi une difficile mission puisqu’étant veuf, il élève seul sa fille en tentant de la préserver des démons qui le hantent…

Pour rappel L’équipe de Most Wanted Criminals avait été introduite par les scénaristes dans l’épisode 18 de la 1ère saison de FBI. Et un nouveau crossover entre les deux séries sera diffusé le 7 décembre sur Série Club (épisode 9 de Most Wanted Criminals/ épisode 18 de FBI saison2).

Au casting de cette première saison de FBI: Most Wanted, nous retrouvons donc Julian McMahon, Alana de la Garza, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Roxy Sternberg et Nathaniel Arcand.

