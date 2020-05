Une saison 2 pour Motherland: Fort Salem et Everything’s Gonna Be Okay, Freeform renouvèle ses nouveautés

Après l’annulation de Party of Five, il apparait que Freeform a rencontré plus de succès avec Motherland: Fort Salem et Everything’s Gonna Be Okay, puisque ces deux nouveautés ont été renouvelées, elles reviendront pour une saison 2 l’an prochain.

L’annonce concernant Motherland: Fort Salem arrive assez rapidement, puisque la diffusion de la première saison se termine ce mercredi sur Freeform. Création d’Eliot Laurence (Claws), cette série prend place dans une version alternative de notre réalité dans laquelle les sorcières existent. Dans le but de ne plus être persécutées, elles ont passé un accord avec le gouvernement américain il y a 300 ans de cela. Au lieu d’être brûlées vives, elles vont combattre pour leur pays. De nos jours, l’histoire suit le parcours de trois jeunes sorcières, des débuts de leur entrainement au combat (impliquant l’utilisation de la magie) à leurs déploiements sur le terrain. Elles devront affronter des menaces terroristes, faisant face à des armes surnaturelles.

Il aura été nécessaire d’être plus patient avec Everything’s Gonna Be Okay, car la dernière création de Josh Thomas (Please Like Me) s’est achevée en mars. Celle-ci nous parle de Nicholas (Thomas) qui a 25 ans et vit avec son père célibataire et ses deux demi-sœurs, dont une est autiste. Quand leur père décède, Nicholas qui n’a jamais été très utile dans l’éducation de ses sœurs doit les aider à aller de l’avant et décide de devenir leur gardien légal.

Par ailleurs, signalons pour terminer que Freeform vient également d’annoncer que la saison 3 de Good Trouble et la suite de la troisième saison de Grown-ish n’arriveront pas avant 2021.

