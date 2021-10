Motherland: Fort Salem Saison 2 : Les sorcières font face à une nouvelle menace, dès maintenant sur Amazon

Alors que la série a été renouvelée pour une troisième et dernière saison, Motherland: Fort Salem se poursuit en France sur Amazon Prime Video qui a mis ainsi l’intégralité de la saison 2 en ligne ce lundi 18 octobre.

Motherland: Fort Salem, une histoire de sorcières militaires

Nous venant d’Eliot Laurence (Claws), Motherland: Fort Salem prend place dans une version alternative de notre réalité dans laquelle les sorcières existent. Dans le but de ne plus être persécutées, elles ont passé un accord avec le gouvernement américain il y a 300 ans de cela. Au lieu d’être brûlées vives, elles vont combattre pour leur pays.

De nos jours, l’histoire suit le parcours de trois jeunes sorcières, des débuts de leur entrainement au combat (impliquant l’utilisation de la magie) à leurs déploiements sur le terrain. Elles devront affronter des menaces terroristes, faisant face à des armes surnaturelles.

En Saison 2…

En saison 2, Raelle, Tally et Abigael — nos trois sorcières — font face à une nouvelle menace alors que leurs relations, croyances et magies sont mises à l’épreuve. Tandis que le General Alder cherche à recruter de nouvelles sorcières, l’armée et le groupe terroriste The Spree doit faire face au fait qu’ils ne sont pas ennemis dans le combat à venir. En effet, les sorcières doivent faire face à Camarilla, un groupe ancien de chasseurs de sorcières qui a récemment refait surface.

Composée de 10 épisodes, cette saison 2 de Motherland: Fort Salem réunit donc Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm, Demetria McKinney, Ashley Nicole Williams et Lyne Renee.