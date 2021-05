Move to Heaven : Les “nettoyeurs” de Corée aident à déménager vers l’au-delà, dès maintenant sur Netflix

Netflix déménage au Paradis avec Move to Heaven, sa nouvelle série dramatique dite “réconfortante” coréenne qui a été mise en ligne ce vendredi 14 mai.

Inspirée de l’essai de non-fiction Things Left Behind écrit par Kim Sae-byul, Move to Heaven est une création de Yoon Ji-ryeon qui suit Geu-ru, un jeune homme atteint du syndrome d’Asperger, et Sang-gu, qui devient subitement son tuteur.

Tous deux sont des “nettoyeurs” qui trient les dernières possessions des défunts et dévoilent les histoires qu’elles racontent. Geu-ru et Sang-gu conjuguent leurs efforts pour accompagner les défunts dans leur dernier voyage et transmettre leurs messages à leurs proches.

Cette saison de Move to Heaven met à l’affiche Lee Je-hoon, Tang Jun-sang et Hong Seung-hee, avec des apparitions spéciales de Ji Jin-hee et Lee Jae-wook.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.