Move to Heaven : Les “nettoyeurs” de Corée aident à déménager vers l’au-delà, en mai sur Netflix

Netflix déménage au Paradis dans maintenant moins d’un mois avec Move to Heaven, sa nouvelle série dramatique dite “réconfortante” coréenne qui sera mise en ligne le 14 mai et qui se dévoile un peu dès à présent à l’aide d’un teaser.

Inspirée de l’essai de non-fiction Things Left Behind écrit par Kim Sae-byul, Move to Heaven est une création de Yoon Ji-ryeon qui suit Geu-ru, un jeune homme atteint du syndrome d’Asperger, et Sang-gu, qui devient subitement son tuteur.

Tous deux sont des “nettoyeurs” qui trient les dernières possessions des défunts et dévoilent les histoires qu’elles racontent. Geu-ru et Sang-gu conjuguent leurs efforts pour accompagner les défunts dans leur dernier voyage et transmettre leurs messages à leurs proches.

Cette saison de Move to Heaven met à l’affiche Lee Je-hoon, Tang Jun-sang et Hong Seung-hee, avec des apparitions spéciales de Ji Jin-hee et Lee Jae-wook.

