Mr. Corman Saison 1 : Une dramédie existentialiste avec Joseph Gordon-Levitt, dès ce vendredi sur Apple TV+

Alors que Physical termine sa première saison (et vient de décrocher une saison 2), Apple TV+ lance la dramédie Mr. Corman, créée, réalisée et avec Joseph Gordon-Levitt. Les deux premiers des dix épisodes de la première saison seront donc disponibles mondialement ce vendredi 6 août 2021 sur Apple TV+, suivis d’un épisode chaque vendredi.

Mr. Corman suit le quotidien de Josh Corman (interprété par Joseph Gordon-Levitt), un artiste dans l’âme mais pas de métier. Sa carrière de musicien n’ayant jamais décollé, il est enseignant dans une école primaire publique de la Vallée de San Fernando.

Alors que son ex-fiancée Megan a déménagé, son copain de lycée Victor a emménagé chez lui. Il sait qu’il devrait s’estimer heureux mais se retrouve malgré tout en proie à l’anxiété, la solitude et le désagréable sentiment d’être un bon à rien. Sur le ton de la comédie noire, cette dramédie veut parler au nom de cette génération actuelle de trentenaires : plein de bonnes intentions, pauvres et endettés par leurs prêts étudiants, et aspirant à devenir un jour de vrais adultes avant de mourir.

La distribution de la saison 1 de Mr. Corman réunit, autour de Joseph Gordon-Levitt, Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall aka Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward et Hector Hernandez.

