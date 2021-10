Pas de saison 2 pour Mr. Corman, Apple TV+ annule la série de Joseph Gordon-Levitt

Après avoir mis en ligne le dernier épisode de la première saison de Mr. Corman, Apple TV+ a révélé qu’il s’agissait également de l’ultime épisode de la série. En effet, le service de streaming a fait le choix d’annuler la création de Joseph Gordon-Levitt qui ne reviendra pas pour une saison 2.

Il semble que la dramédie n’aura pas su attirer un public assez large sur Apple TV+, comme ont pu le faire les autres productions mises en ligne au cours des mois passés comme Ted Lasso (déjà renouvelée pour une saison 3), Schmigadoon!, Physical (renouvelée pour une saison 2), Mythic Quest et Trying (renouvelée pour une saison 3). Si elles n’ont pas encore été renouvelées, il semble que Schmigadoon! et Mythic Quest sont en bonne voie pour obtenir une nouvelle saison.

Mr. Corman suivait donc le quotidien de Josh Corman (interprété par Joseph Gordon-Levitt), un artiste dans l’âme, mais pas de métier. Sa carrière de musicien n’ayant jamais décollé, il est enseignant dans une école primaire publique de la Vallée de San Fernando.

Alors que son ex-fiancée Megan a déménagé, son copain de lycée Victor a emménagé chez lui. Il sait qu’il devrait s’estimer heureux, mais se retrouve malgré tout en proie à l’anxiété, la solitude et le désagréable sentiment d’être un bon à rien. Sur le ton de la comédie noire, cette dramédie veut parler au nom de cette génération actuelle de trentenaires : plein de bonnes intentions, pauvres et endettés par leurs prêts étudiants, et aspirants à devenir un jour de vrais adultes avant de mourir.

La distribution de Mr. Corman réunissait, autour de Joseph Gordon-Levitt, Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall aka Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward et Hector Hernandez.

Pour le moment, l’annulation après une première saison est un phénomène plus que rare chez Apple TV+. Mr. Corman n’est que la seconde série annulée après une saison, après Little Voice.

Le service de streaming poursuit en parallèle sa collaboration avec Joseph Gordon-Levitt qui est producteur exécutif et prête sa voix au personnage principal de la série d’animation pour enfant Wolfboy and the Everything Factory, dont les 10 épisodes ont été mis en ligne le 24 septembre.