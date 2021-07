Pas de saison 3 pour Mr. Iglesias et Bonding, Netflix annule aussi La country-sitter et The Crew

Pas une, pas deux, pas trois, mais quatre séries viennent d’être annulées par Netflix. Le service de streaming a donc officialisé que Bonding, La country-sitter, The Crew et Mr. Iglesias n’auraient pas de nouveaux épisodes.

Lancée il y a moins de 4 mois sur la plateforme, La country-sitter (de son titre original Country Comfort) nous invitait dont à suivre Bailey (Katharine McPhee), une jeune chanteuse de country qui trouve enfin le groupe qu’elle cherchait lorsqu’elle se fait embaucher comme baby-sitter pour Beau (Eddie Cibrian), un cowboy endurci, et ses cinq enfants.

Mis en ligne en février, The Crew marquait le court retour de Kevin James, trois ans après Kevin Can Wait sur CBS. Il incarnait alors le chef mécanicien d’un garage NASCAR. Alors que son propriétaire décide de lever le pied et de passer le relais à sa fille, il se retrouvera confronté à de jeunes recrues férues de technologies que l’héritière a embauchées pour moderniser l’équipe.

Netflix a également annoncé que les cours étaient terminées pour Mr. Iglesias après deux saisons (pour un total de trois parties). Lancée en juin 2019, cette comédie nous invitait donc à suivre Gabriel Iglesias dans la peau d’un professeur de lycée qui enseigne à des jeunes talentueux qui ne trouvent pas leur place dans le système. Il veut les aider à ne pas être poussés vers la sortie et à réaliser tout leur potentiel.

Enfin, la comédie noire Bonding (disponible depuis avril 2019) n’aura pas non plus de saison 3, Tiff (Zoe Liven) et Pete (Brendan Scannell) n’auront pas de nouveaux clients. Ce duo d’amis menaient une carrière nocturne, avec Tiff dans la peau d’une dominatrice et Pete son assistant.

