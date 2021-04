Pas de saison 4 pour Mr Inbetween, le tueur australien revient pour la dernière fois en mai sur FX

Un an et demi après la diffusion de la saison 2, nous parlons enfin du retour de Mr. Inbetween, mais si la chaine américaine FX confirme un lancement le 25 mai prochain, elle officialise également que la saison 3 sera la dernière.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette co-production australo-américaine créée par Scott Ryan, Mr. Inbetween est une comédie noire qui nous parle de Ray Shoesmith (Ryan), un tueur à gages qui navigue dans un monde violent à cause de son travail, ce qu’il contrebalance en tentant d’entretenir des amitiés, de tenir ses responsabilités parentales et de faire fonctionner une nouvelle romance.

En saison 3, Ray doit gérer la perte de son frère, comment s’occuper de son père vieillissant et le fait que sa fille pourrait bien découvrir toute la vérité à son sujet. Du côté professionnel, Ray est désormais freelance. Il se sent isolé après avoir mis fin à sa relation avec Freddy, mais il ne manque pas de travail pour autant. Il va également rencontrer une nouvelle collègue et une tragédie le poussera à remettre en question ses choix de carrière.

Au niveau du casting, Scott Ryan est entouré dans cette saison 3 de Mr. Inbetween par Kenny Graham, Chika Yasumura, Damon Herriman, Jeremy Sims et Emily Barclay.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.