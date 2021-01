Mr. Mayor Saison 1 : Ted Danson devient le maire de Los Angeles, ce jeudi sur NBC

NBC fait sa rentrée de janvier avec une nouvelle comédie qui marque déjà le retour de Ted Danson en tête d’affiche après The Good Place. Il sera ainsi Mr. Mayor et prendra ses fonctions dès demain soir sur la chaine américaine.

Dernière création venant du duo formé par Tina Fey et Robert Carlock, Mr. Mayor est une comédie single-caméra qui n’est pas sans rappeler Spin City, la comédie des ’90s avec Michael J. Fox. On va en effet entrer dans la politique locale à Los Angeles quand un homme d’affaires incompétent se retrouve élu maire de la ville.

L’histoire se centre ainsi sur Neil Bremer (Ted Danson) qui se présente aux élections pour simplement prouver qu’il est toujours dans le coup. Une fois qu’il est déclaré victorieux, il découvre ce que le poste implique réellement et doit démontrer qu’il est à sa place, tout en gagnant le respect de son équipe et de sa plus grande critique (Holly Hunter), mais aussi connecter avec sa faille adolescente (Kyla Kenedy).

Au casting de cette première saison de Mr. Mayor, Ted Danson se retrouve donc accompagné par Holly Hunter et Kyla Kenedy, mais également par Vella Lovell, Mike Cabellon et Bobby Moynihan.

