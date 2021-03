Une saison 2 pour Mr. Mayor, Ted Danson poursuit son mandat sur NBC

Le mandat de Ted Danson se poursuit sur NBC, le network américain vient d’annoncer le renouvellement pour une saison 2 de sa comédie Mr. Mayor.

Dernière création venant du duo formé par Tina Fey et Robert Carlock, Mr. Mayor se centre sur Neil Bremer (Ted Danson), un ancien homme d’affaires qui se présente aux élections pour être maire de Los Angeles simplement pour prouver qu’il est toujours dans le coup. Une fois qu’il est déclaré victorieux, il découvre ce que le poste implique réellement et doit démontrer qu’il est à sa place, tout en gagnant le respect de son équipe et de sa plus grande critique (Holly Hunter), mais aussi connecter avec sa faille adolescente (Kyla Kenedy). Vella Lovell, Mike Cabellon et Bobby Moynihan complètent la distribution.

Actuellement, Mr. Mayor se révèle être la seconde comédie de la saison la plus suivie pour NBC, derrière Young Rock. Elle réunit en moyenne 4,46 millions de téléspectateurs par épisode au cours de la première semaine. Depuis le lancement de la série (il y a plus de deux mois), le network américain a d’ailleurs déclaré que le pilote de la série aurait été vu par 16 millions de personnes, toutes plateformes confondues.

Mr. Mayor est la première nouveauté de la saison de NBC à décrocher un renouvellement, alors qu’il a été annoncé que Superstore s’approche de sa conclusion et que Brooklyn Nine-Nine verra ses derniers épisodes être diffusés la saison prochaine. Le network a déjà renouvelé la franchise Chicago, ainsi que The Blacklist, New York Unité Spéciale, New Amsterdam et This is Us.

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.