Mr. Robot Saison 4 : Elliot termine ce qu’il a commencé, dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo en France

La fin de la révolution est finalement arrivée sur Amazon Prime Video en France. La plateforme vient en effet d’ajouter à son catalogue la saison 4 de Mr. Robot, la toute dernière de la série qui nous conduit à une éprouvante conclusion.

Diffusée sur USA Network durant l’automne 2019, cette saison 4 de Mr. Robot rebondit naturellement sur les évènements de la fin de la saison 3. Elliot (Rami Malek) a finalement, avec l’aide de Mr. Robot (Christian Slater), récupéré les données qui lui permirent de faire marche arrière et ainsi annuler Five/Nine.

La saison 4 prend place durant la période des fêtes de fin d’année de 2015. Après avoir contemplé l’étendue de son échec, Elliot et Mr. Robot vont chercher à faire tomber les véritables responsables et, pour y arriver, ils vont devoir aller plus loin qu’ils ne l’imaginaient — retrouver toutes nos critiques d’épisodes ici.

Cette saison 4 de Mr. Robot se compose de 13 épisodes. Au casting, nous retrouvons donc Rami Malek, Carly Chaikin, Portia Doubleday, Martin Wallström, Christian Slater, Michael Cristofer, Grace Gummer, BD Wong et Ashlie Atkinson.

