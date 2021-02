Mythic Quest Saison 2 : L’équipe développe une nouvelle extension à partir de mai sur AppleTV+

Faites chauffer vos manettes, une nouvelle partie de Mythic Quest va bientôt commencer sur Apple TV+. La plateforme nous offre aujourd’hui un premier teaser pour la saison 2 de sa comédie que l’on pourra retrouver à partir du 7 mai.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série de Rob McElhenney et Megan Ganz, Mythic Quest suit dans la première saison l’équipe derrière le jeu (fictionnel) Mythic Quest alors que le développement de l’extension Raven’s Banquet est en cours. Cela est compliqué par le comportement de plus en plus incontrôlable du directeur créatif narcissique, Ian Grimm (Rob McElhenney). Son attitude commence à affecter toute l’équipe, notamment son incapacité à partager le crédit pour le travail accompli.

En saison 2, après avoir officiellement fait de Poppy (Charlotte Nicdao) sa partenaire créative, Ian se trouve face à un nouveau challenge. Il doit apprendre à partager le pouvoir alors que le moment est venu de se lancer dans le développement d’une nouvelle extension à Mythic Quest.

Au niveau du casting, cette seconde saison de Mythic Quest rassemble Rob McElhenney, David Hornsby (Philadelphia), F. Murray Abraham (Homeland), Imani Hakim (Everybody Hates Chris), Danny Pudi (Community), Ashley Burch (Life is Strange) et Charlotte Nicdao (Childhood’s End).

