Une saison 3 ET une saison 4 pour Mythic Quest, la comédie a un bel avenir sur Apple TV+

Il n’y a pas que Ted Lasso qui a su séduire les abonnés d’Apple TV+ avec son humour occasionnellement teinté de drama, puisque Mythic Quest décroche deux saisons supplémentaires sur la plateforme de streaming américaine.

Ainsi, la série créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz reviendra bien pour une saison 3 l’an prochain et se poursuivra même au-delà, puisque la saison 4 est donc déjà assurée.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv

— Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021