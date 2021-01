Nancy Drew Saison 2 : Un nouveau mystère pour Nancy et ses amis, dès ce soir sur The CW

La rentrée de The CW se poursuit avec ce mercredi le retour de Nancy Drew qui poursuit ainsi ses enquêtes dès ce soir dans sa saison 2 sur la chaine américaine, en duo avec la saison 5 de Riverdale.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série basée sur les romans d’Edward Stratemeyer développée par Noga Landau, Josh Schwartz et Stephanie Savage (Gossip Girl, Marvel’s Runaways), Nancy Drew met en scène la célèbre jeune investigatrice (connue en France sous le nom Alice Roy). Plus précisément, la série nous entraine auprès d’une Nancy (Kennedy McMann) de 18 ans durant l’été après la fin du lycée. Au lieu de partir à l’université, Nancy reste chez elle à cause d’une tragédie familiale. C’est alors qu’elle se retrouve prise dans une enquête sur un meurtre qui la mènera à déterrer de terribles secrets.

La saison 2 reprend là où la première s’est arrêtée et se déroulera durant la période automnale de 2019, continuant l’année de pause que Nancy a pris avant de commencer l’université. L’adolescente se retrouvera à développer de plus fortes relations avec son père biologique Ryan Hudson (Riley Smith) qui garde toujours leur lien secret et avec son père adoptif, Carson Drew (Scott Wolf), pour lequel elle travaillera en tant qu’investigatrice. En plus de naviguer entre ses deux pères, Nancy vivra de nouvelles aventures avec ses amis alors que les mystères semblent toujours la trouver.

Au casting de Nancy Drew, nous trouvons Kennedy McMann, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Alex Saxon, Alvina August, Riley Smith et Scott Wolf.

Signalons pour terminer qu’un spin-off de Nancy Drew intitulé Tom Swift dont un backdoor pilot sera diffusé durant la saison 2 est en développement. Il se basera sur les livres portant le nom de ce personnage, un inventeur milliardaire noir et homosexuel qui plonge dans un monde fait de science-fiction fait de conspirations à la mort de son père.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.