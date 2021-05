Nancy Drew Saison 2 : Tom Swift fait son entrée pour introduire son spin-off, ce soir sur The CW

Il apparait que The CW est intéressé par étendre l’univers de Nancy Drew sur son antenne et cela pourrait bien se faire à l’aide d’un spin-off centrer sur le personnage de Tom Swift. La chaine américaine introduit ainsi dès ce soir le projet à l’aide d’un backdoor pilot.

Venant de Melinda Hsu Taylor, Noga Landau et Cameron Johnson, cet épisode de Nancy Drew nous présente donc le personnage de Tom Swift (incarné par Tian Richards) qui trouve son origine dans les livres jeunesse de science-fiction dont la toute première série de livres date des années 1910. Depuis, il y en a eu cinq autres, la plus récente datant de 2019.

Quoi qu’il en soit, dans l’épisode pilote, Tom Swift est un jeune afro-américain gay, milliardaire et aventureux qui évolue dans un monde de conspiration et de science-fiction depuis la surprenante disparition de son père. Il arrive en ville pour rencontrer Nancy (Kennedy McMann) et lui prêtera alors assistance dans son enquête.

En plus de cet épisode de Nancy Drew, un script pour un premier épisode officiel de la série Tom Swift a été écrit pour montrer ce à quoi pourrait ressembler la série, une indication que The CW est très intéressé par commander la série. Cela n’a pas encore été fait. Plus de nouvelles à ce sujet rapidement.

