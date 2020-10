Une saison 3 pour Narcos: Mexico, le guerre des cartels aura bien lieu sur Netflix

C’est en février dernier que Netflix a mis en ligne la saison 2 de Narcos: Mexico. Son futur paraissait incertain, jusqu’à présent, mais cela change, puisque la commande d’une saison 3 est désormais officielle. La série vient donc d’être renouvelée et devrait revenir sur la plateforme de streaming dans quelques mois.

Il y a du changement au programme pour cette saison 3 de Narcos: Mexico, puisque le showrunner Eric Newman qui était aux commandes de Narcos et des deux premières saisons de Mexico se retire. Il sera remplacé dans son rôle par Carlo Bernard, le créateur de la série.

Pour ce qui en est de l’histoire, elle continuera sans Félix Gallardo (Diego Luna) dont la montée et la chute furent chroniquées durant les deux premières saisons. La saison 3 reprendra néanmoins là où la seconde s’est arrêtée. Nous sommes dans les années 90 et le business de la drogue est désormais global. Les cartels fonctionnent à présent de manière indépendante et doivent se battre pour survivre entre la montée de la violence et des conflits politiques, sans oublier une nouvelle génération de trafiquants qui émerge.

Si Diego Lune ne reviendra pas en tant que régulier, cette saison 3 de Narcos: Mexico ramènera de nombreux visages familiers. Scoot McNairy, José Maria Yazpik, Alberto Ammann, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa seront tous de retour.

