Narcos: Mexico Saison 3 : La guerre entre les cartels débute aujourd’hui sur Netflix

Après la chute de Félix Gallardo (Diego Luna) à la fin de la saison 2 de Narcos: Mexico, les cartels sèment le chaos pour le contrôle de Juarez dans la saison 3 qui est également la dernière de la série. Ces ultimes épisodes sont dès maintenant disponible sur Netflix.

De quoi parle Narcos: Mexico ?

Scénarisée par Eric Newman, Narcos: Mexico commençait avec l’arrivée de l’agent de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña) à Guadalajara. Il se mit sans tarder à collecter des informations sur Félix Gallardo (Diego Luna) qui monta rapidement les échelons en donnant le jour au Cartel de Guadalajara. En saison 2, l’agent DEA Walt Breslin (Scoot McNairy) a pris le relai et est venu avec des méthodes bien plus dangereuses pour faire payer au Cartel ce qui est arrivé à leur agent en saison 1. De son côté, alors qu’il fête ses 40 ans, Félix s’inquiète de la loyauté de ses associés et défie Pacho, ignorant encore la nouvelle menace que Walt et son équipe représentent.

En saison 3…

Avec désormais Carlo Bernard en showrunner, la saison 3 de Narcos: Mexico nous entraine dans les années 90 alors que la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme. Après l’arrestation de Félix Gallardo (Diego Luna), les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de piliers mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et enlèvement ne fait que repousser la vraie victoire.

Au niveau du casting, dans cette saison 3 de Narcos: Mexico, nous retrouvons Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa.

Ils sont rejoints par Benito Antonio “Bad Bunny” Martinez Ocasio dans la peau d’Arturo « Kitty » Paez, un membre des « Narcos Juniors », faisant partie du gang de Ramón Arellano Félix; Luis Gerardo Méndez incarne Victor Tapia, un flic qui se retrouve pris entre son devoir professionnel et sa fascination pour les cartels ; Alberto Guerra dans le rôle du trafiquant Ismael “El Mayo” Zambada ; et Luisa Rubino dans la peau de la journaliste Andrea Nuñez.