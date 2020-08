This Is Us (Saison 5), The Blacklist (Saison 8), Chicago Fire (Saison 9) et plus… NBC dévoile les dates de retour cet automne

La production des séries américaines reprend finalement doucement, mais surement. Néanmoins, il est trop tard pour que des épisodes inédits puissent être diffusés dès la fin septembre comme cela aurait dû être le cas. NBC compte cependant bien ramener quelques-uns de ses hits avant la fin de l’automne.

Ainsi, le network dévoile quelques dates de retour, à commencer par la nouvelle comédie Connecting… par le créateur de Blindspot sur un groupe d’amis restant connectés vidéo-chat durant la pandémie à partir du 1er octobre, mais surtout Superstore qui reprendra le jeudi 22 octobre avec sa saison 6, la première sans America Ferrera.

Au niveau des séries dramatiques, This Is Us (Saison 5), Chicago Fire (Saison 9), Chicago PD (Saison 8), Chicago Med (Saison 6), Law & Order: Special Victims Unit (Saison 22) et The Blacklist (Saison 8) reviendront toutes durant la semaine du 9 au 15 novembre.

Enfin, il a été confirmé que, contrairement à ce qui avait été annoncé, New Amsterdam, Brooklyn Nine-Nine, Manifest et Law & Order: Organized Crime rejoignaient en fin de compte la mi-saison avec Good Girls, Making It et Zoey’s Extraordinary Playlist ainsi que Mr. Mayor, une nouvelle comédie de Tina Fey avec Ted Danson et Holly Hunter ; Kenan avec Kenan Thompson ; et Young Rock, une série sur la jeunesse de l’acteur/catcheur Dwayne Johnson.

Voici toutes les dates qui viennent d’être annoncées :

Jeudi 1er octobre

Connecting… (saison 1)

Jeudi 22 octobre

Superstore (saison 6)

Mardi 10 novembre

This Is Us (Saison 5)

Mercredi 11 novembre

Chicago Fire (Saison 9)

Chicago PD (Saison 8)

Chicago Med (Saison 6)

Jeudi 12 novembre

Law & Order: Special Victims Unit (Saison 22)

Vendredi 13 novembre

The Blacklist (Saison 8)

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.