NBC annonce des dates pour Manifest (Saison 3), Good Girls (Saison 4), la suite de la saison 2 de Zoey et son incroyable playlist et plus

Maintenant que ses séries de l’hiver sont bien relancées, NBC se tourne vers le printemps et nous annonce ainsi le retour de plusieurs séries attendues et d’une nouveauté qui ne l’est pas moins. Pour l’occasion, le network a décidé de rompre une nouvelle fois avec la tradition et ne proposera plus de comédies le jeudi soir.

En effet, nous pourrons retrouver Christopher Meloni dans le rôle d’Elliot Stabler dès le jeudi 1er avril dans un épisode de New York Unité Spéciale qui servira à ramener le personnage dans la franchise et à offrir aux fans la réunion tant attendue avec Olivia Benson (Mariska Hargitay). Après cela, il prendra le même soir la tête de sa propre série, Law & Order: Organized Crime. Signalons que, au casting de cette nouvelle série, nous trouverons également Tamara Taylor (Bones) et Dylan McDermott (American Horror Story, Hollywood).

Cette soirée du jeudi 1er avril est complétée — ou plutôt ouverte — avec la saison 3 de Manifest qui continuera d’explorer le mystère autour du vol 828 et de ses passagers. Toujours avec Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur et Matt Long au casting.

Ensuite, passons au dimanche soir. Nous pourrons ainsi retrouver Christina Hendricks, Retta and Mae Whitman dans la saison 4 de Good Girls qui sera lancée le 7 mars. Elle sera rejointe dès le 28 mars par la suite de la saison 2 de Zoey et son incroyable playlist. Cette dernière entre en pause cette semaine sur NBC, laissant sa place aux sitcoms Kenan et Young Rock.

Pour résumer :

Dimanche 7 mars

Good Girls (saison 4)

Dimanche 28 mars

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2b)

Jeudi 1er avril

Manifest (saison 3)

Law & Order: Organized Crime (saison 1)

