NBC dévoile ses grilles de la saison 2020-21 avec This Is Us, Manifest, les séries Chicago, Law & Order: Organized Crime et plus

Alors que FOX, The CW et CBS ont dévoilé leur grille de la saison prochaine en mai, nous attendions que ABC et NBC fassent de même. C’est ainsi NBC qui s’y colle cette semaine avec un programme assez similaire à celui de l’an passé.

La seule nouveauté prévue pour la rentrée sera Law & Order: Organized Crime, le dernier spin-off de la franchise de Dick Wolf qui ramène Chris Meloni/Elliot Stabler à la tête d’une unité luttant donc contre le crime organisé, comme le titre l’explicite. La surprise est que NBC a une fois de plus choisi de réduire sa soirée comédie en ne gardant que deux sitcoms sur la grille. Il est loin le temps où les comédies NBC dominaient la télévision américaine et le prestige du jeudi soir fut difficile à maintenir. Avec Will & Grace et The Good Place en moins, le network a simplement décidé de miser sur sa plus ancienne franchise pour tenter de reprendre des forces le jeudi.

Pour le reste, nous voyons donc Manifest et Brooklyn Nine-Nine revenir avant la mi-saison cette fois. À moins que NBC ne fasse pas son retour avant l’hiver. En effet, le programme annoncé est pour l’automne, mais il n’y a pas de date de lancement de fixée. L’industrie doit se remettre en route dans les semaines qui viennent, mais personne ne sait à quel rythme. Quand tout ceci sera décidé, nous aurons plus de précisions. En attendant, NBC mise donc sur des valeurs sûres.

À la mi-saison, nous retrouverons aussi Good Girls (saison 4) et Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2) ; ainsi que Mr. Mayor, une nouvelle comédie de Tina Fey avec Ted Danson et Holly Hunter ; Kenan avec Kenan Thompson ; et Young Rock, une série sur la jeunesse de l’acteur/catcheur Dwayne Johnson.

Voici donc la grille des programmes de NBC de l’automne 2020 :

Lundi

20h00 — The Voice

22h00 — Manifest

Mardi

20h00 — The Voice

21h00 — This Is Us

22h00 — New Amsterdam

Mercredi

20h00 — Chicago Med

21h00 — Chicago Fire

22h00 — Chicago P.D.

Jeudi

20h00 — Superstore

20h30 — Brooklyn Nine-Nine

21h00 — Law & Order: SVU

22h00 — Law & Order: Organized Crime



Vendredi

20h00 — The Blacklist

21h00 — Dateline NBC

Dimanche

19h00 — Football Night in America

20h20 — NBC Sunday Night Football

