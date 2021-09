NCIS: Hawaii Saison 1 : Une nouvelle équipe passe à l’action dans un trailer et dans deux semaines sur CBS

Cet automne, il y a un peu de mouvements au sein de la franchise NCIS sur la chaine américaine CBS, puisque NCIS: Nouvelle-Orléans a été annulée et la nouvelle NCIS: Hawaï prend sa place. Elle sera lancée le lundi 20 septembre en duo avec la saison 19 de NCIS.

De quoi parle NCIS: Hawaï ?

Comme toutes les séries de la franchise NCIS, la dernière des dérivées nous introduira à une nouvelle équipe qui, comme le titre l’explicite, n’opère pas sur le continent américain, mais sur l’île d’Hawaï.

NCIS: Hawaï se centre ainsi sur la première femme agente spéciale en charge du NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant (Vanessa Lachey), qui a gravi les échelons dans un système qui l’a repoussée à chaque étape. Jane et son équipe enquêtent sur des crimes à enjeux élevés impliquant du personnel militaire, la sécurité nationale et les mystères de l’île paradisiaque baignée de soleil.

Au casting de la saison 1 de NCIS: Hawaï

La distribution de cette saison 1 de NCIS: Hawaï’i est donc menée par Vanessa Lachey (Call Me Kat) qui est entourée par Alex Tarrant (The Lord of the Rings), Enver Gjokaj (Agent Carter), Jason Antoon (Claws), Kian Talan, Noah Mills (The Brave), Tori Anderson (No Tomorrow) et Yasmine Al-Bustami (The Originals).

