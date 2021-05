NCIS: Los Angeles Saison 12 : Deux acteurs quittent la série dans le dernier épisode

Ce dimanche, CBS diffusait le dernier épisode de la saison 12 de NCIS: Los Angeles qui se termine avec le départ-surprise de deux personnages réguliers de la série. Il a en effet été confirmé qu’ils ne reviendraient pas en saison 13.

Certains départs peuvent laisser un doute, mais pas dans le cas présent. Eric Beale (Barrett Foa) et Nell Jones (Renée Felice Smith) font leurs bagages et prennent l’avion pour s’installer sur un autre continent, quittant alors leur poste au sein du NCIS pour gérer leur business à Tokyo après avoir trouvé des investisseurs pour le projet d’Eric.

Présent depuis le premier épisode de NCIS: Los Angeles, Barrett Foa est passé régulier au casting au cours de la saison 1 et ne s’était absenté après cela qu’en saison 11 dans une storyline posant finalement les bases pour ce départ. Pour sa part, Renée Felice Smith a fait sa première apparition en saison 2 et fut aussi absente en saison 11 et 12. Ces précédentes absences étaient pour permettre aux acteurs de développer leurs projets personnels qui mènent donc à présent à leur départ.

Quoi qu’il en soit, la porte reste grande ouverte pour le potentiel retour occasionnel des deux personnages dans de futures saisons de NCIS: Los Angeles. Pour ce qui en est de Hetty (Linda Hunt), l’actrice était peu présente en saison 12 en raison de la pandémie, mais est désormais vaccinée et devrait tenir un rôle plus actif en saison 13. Il y aura néanmoins de nouveaux personnages d’introduits pour compenser les départs de cette saison.

