NCIS : Nouvelle-Orléans Saison 7 : L’équipe de l’agent Pride fait ses adieux, ce soir sur CBS

C’est la première fois que cela se produit, une série NCIS arrive à sa conclusion. La dernière lancée (pour le moment) est donc la première à s’arrêter. NCIS : Nouvelle-Orléans fait ses adieux aux spectateurs américains ce dimanche soir sur CBS.

Avec un épisode intitulé “Laissez les Bons Temps Rouler“, NCIS : Nouvelle-Orléans nous ramène ainsi une dernière fois en Louisiane auprès de l’agent Pride (Scott Bakula) qui s’apprête à se marier à Rita (Chelsea Field).

Alors que Connor (Drew Scheid) va entrer dans le programme de protection des témoins, Pride doit trouver qui est responsable de l’attaque contre Connor et Jimmy (Jason Alan Carvell), mais aussi découvrir les ambitions de Sasha (Callie Thorne) vis-à-vis de leur fils. Tout cela avant la cérémonie.

Une fois qu’elle sera terminée, NCIS : Nouvelle-Orléans sera vite remplacée, puisque CBS proposera dès l’automne prochain NCIS: Hawaï avec une nouvelle équipe d’enquêteurs pour prendre le relais.

Au casting de cette dernière saison de NCIS : Nouvelle-Orléans, nous retrouvions Scott Bakula, Vanessa Ferlito, Necar Zadegan, Charles Michael Davis, Rob Kerkovich, Daryl Mitchell, C. C. H. Pounder et Chelsea Field.

