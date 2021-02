Pas de saison 8 pour NCIS : Nouvelle-Orléans, CBS met fin aux enquêtes de l’équipe de l’agent Pride

Alors qu’il était question hier d’étendre la franchise avec une nouvelle série se déroulant à Hawaii, nous apprenons aujourd’hui qu’une place se libère sur la grille de CBS, puisque la chaine a décidé de mettre un terme à NCIS : Nouvelle-Orléans.

La plus jeune de la franchise, NCIS : Nouvelle-Orléans en est actuellement à sa saison 7 qui sera ainsi celle de sa conclusion. Elle est dès à présent officiellement annulée et les scénaristes peuvent donc plancher sur la fin de l’histoire.

Les raisons derrière cette annulation n’ont pas été explicitées, mais il est peu probable que les audiences aient joué un rôle important, car celles-ci restent solides. La série a toujours été suivie et il n’y a pas eu de baisse notable récemment. Là où ce fut moins calme, c’est dans les coulisses. Pas moins de trois enquêtes ont été lancées suite à des accusations de harcèlement contre l’ancien showrunner, Brad Kern, avant que celui-ci ne soit définitivement renvoyé. Son comportement aurait mené au départ de plusieurs actrices. Néanmoins, l’annulation découle probablement plus des coûts de production et de la rentabilité globale du show.

Quoi qu’il en soit, avec CBS qui annule NCIS : Nouvelle-Orléans, on ne peut que s’attendre à une confirmation de la commande de NCIS : Hawaii pour la remplacer. Pour le moment, la série se poursuit jusqu’à son épisode 155 qui sera diffusé le 16 mai prochain sur le network américain.

Pour rappel, le casting de la série rassemble actuellement Scott Bakula, Vanessa Ferlito, Necar Zadegan, Charles Michael Davis, Rob Kerkovich, Daryl “Chill” Mitchell, Chelsea Field et CCH Pounder.

