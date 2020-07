NCIS Saison 18 : Maria Bello s’apprête à quitter la série

Alors que CBS a annoncé que NCIS reviendrait bien cet automne, aucune date n’a pas encore précisée. Malgré cela, nous apprenons que ce retour sera le dernier pour Maria Bello en tant que régulière au casting de la série.

En effet, l’actrice qui a rejoint NCIS en saison 15 et qui incarne ainsi Jacqueline « Jack » Sloane depuis 2017 s’apprête à faire ses adieux à Gibbs (Mark Harmon) et son équipe. Bello avait un contrat de trois ans sur le show et celui-ci n’est pas renouvelé. Il n’est pas précisé si cela est sa décision ou celle des producteurs du show.

L’histoire de Jacqueline Sloane ne va pas s’achever brusquement. Il a été confirmé que Maria Bello continuera à tenir son rôle pour 8 épisodes de la saison 18, ce qui permettra aux scénaristes de boucler convenablement sa story-arc.

En ce qui concerne l’intrigue générale, la saison 18 de NCIS reprendra là où la précédente s’est arrêtée, puisque celle-ci vit sa production stoppée à cause de l’actuelle crise sanitaire, au moment où l’épisode 21 de la saison 17 allait être tourné. Pour le moment, le plan est de filmer celui-ci. Notons que l’épisode 2 de la saison 18 sera le 400ème de la série.

