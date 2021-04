CBS renouvelle 5 séries dont NCIS (saison 19), Bull (saison 6), Blue Bloods (saison 12) et Magnum (saison 4)

CBS navigue en ce moment entre annulations et renouvellements, nous révélant alors ce qui sera encore présent la saison prochaine et les séries qui vont bientôt se terminer.

Pour rappel, le network américain a déjà annoncé les renouvellements de The Equalizer (saison 2), FBI (saison 4), FBI: Most Wanted (saison 3) mais aussi de The Neighborhood (saison 4), Bob Hearts Abishola (saison 3) et Young Sheldon (jusqu’à sa saison 7).

Elles sont maintenant rejointes par NCIS (saison 19) avec Mark Harmon qui devrait être également de retour après de longues négociations comme cela semble être le cas tous les ans maintenant. Rappelons que la franchise NCIS va connaitre un peu de changement avec l’annulation de NCIS: New Orleans alors que NCIS: Hawaii est en développement. L’avenir de NCIS: Los Angeles n’a pas encore été officialisé.

Également renouvelées, nous avons donc aussi Bull (saison 6), Blue Bloods (saison 12), S.W.A.T. (saison 5) et Magnum (saison 4)

Toujours en attente de nouvelles, nous avons les séries SEAL Team, All Rise et la nouveauté Clarice. Par contre, la chaine a déjà annoncé que la série MacGyver ne sera pas de retour la saison prochaine.

