Ne t’éloigne pas : Quatre personnes, quatre secrets. La nouvelle série d’Harlan Coben arrive à la fin du mois sur Netflix

Les adaptations Netflix des romans d’Harlan Coben passe d’un pays à un autre et, deux ans après Intimidation, nous retournons en Angleterre avec Ne t’éloigne pas (Stay Close en version originale) qui sera mise en ligne le 31 décembre prochain sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Ne t’éloigne pas ?

Scénarisée par Harlan Coben en personne qui adapte ainsi son propre roman, Ne t’éloigne pas se propose de soulever une question : À quel point connaît-on quelqu’un ? Et le fait en s’intéressant à quatre personnes qui dissimulent chacune de sombres secrets à leurs proches.

Megan (Cush Jumbo), mère de trois enfants ; Ray (Richard Armitage), photographe documentaire autrefois prometteur ; Broome (James Nesbitt), capitaine de police incapable de laisser derrière lui une affaire non résolue de disparition ; et Lorraine (Sarah Parish), une vieille amie de Megan. Alors que le passé revient les hanter et menace de ruiner leur vie ainsi que celle de leurs proches, quelle sera leur réaction ?

Le casting de Ne t’éloigne pas

Au cœur de la distribution de Ne t’éloigne pas, nous retrouvons Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish, Eddie Izzard, Jo Joyner, Daniel Francis, Youssef Kerkour et Bethany Antonia.