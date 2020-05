Une saison 4 pour Elite, Netflix retourne à Las Encinas mais certains élèves ne seront pas de retour

Netflix continue de s’intéresser aux enfants de l’élite espagnole, le service de streaming vient d’officialiser le renouvellement pour une saison 4 de son teen drama Elite.

Cette série écrite par Carlos Montero (The Time in Between) et Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer) nous entraine au cœur de Las Encinas, l’école la plus compétitive et huppée d’Espagne qui accueille dans ses rangs les enfants de l’élite. L’histoire de la saison 1 débute avec trois jeunes de la classe ouvrière qui sont admis à Las Encinas quand leur école est détruite et que les étudiants sont alors répartis dans plusieurs établissements. Pour eux, ce qui semble être au départ un gros coup de chance pourrait bien être la pire chose qui leur soit arrivée.

À la fin de la troisième saison, plusieurs étudiants — Carla, Lu, Nadia et Valerio — quittaient Las Encinas pour démarrer un nouveau chapitre de leurs vies. En même temps, Omar rejoignait son petit ami Ander, Samuel, Guzmán et Rebeca en tant qu’élève dans cette école huppée, alors que Cavetana en devenait le nouveau concierge.

L’annonce de ce renouvellement a été accompagnée d’une vidéo où les acteurs Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Álvaro Rico (Polo) et Jorge López (Valerio) semblent confirmer leur départ de la série, tandis qu’Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) et Georgina Amorós (Cayetana) officialisaient leur retour.

Pour plus d’informations, sur les derniers renouvellements, je vous renvoie vers notre page consacrée aux annulations/renouvellements.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada 😙

it’s official, we’ll be back for season 4 😙 pic.twitter.com/emymGz0qMm — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020

Tags : Netflix Elite moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.