New Amsterdam Saison 2 : Le docteur Max Goodwin vient de faire son retour sur Netflix

Déjà diffusée en France sur TF1 l’automne dernier, la saison 2 de New Amsterdam vient de faire ses débuts en streaming sur Netflix, pour ceux qui étaient donc passés à côté jusque-là.

Pour rappel, New Amsterdam (déjà renouvelée jusqu’à sa saison 5) se déroule dans une institution historique de Manhattan qui, comme de nombreux hôpitaux, manque cruellement de moyens financiers et humains. Lorsqu’il est nommé directeur, le docteur Max Goodwin décide de bouleverser l’administration et le mode de fonctionnement de New Amsterdam. Dès son arrivée, il confronte le personnel et opère des changements drastiques…

La saison 2 de New Amsterdam reprend trois mois après le terrible accident et Max est de retour à l’hôpital. Il se bat pour une malade diabétique qui n’a plus les moyens de s’acheter de l’insuline. Reynolds (Jocko Sims) voit débarquer dans son service Duke (Ian Duff), un jeune interne noir, ambitieux et doué auquel il s’identifie. Kapoor (Anupam Kher) tente désespérément d’aider une patiente qui souffre de polyarthrite et sur qui aucun traitement ne fait effet. Enfin, Iggy (Tyler Labine), toujours aussi bienveillant propose à son mari Martin (Mike Doyle) d’adopter un cinquième enfant et une nouvelle recrue arrive au service oncologie.

La distribution régulière de New Amsterdam réunit Ryan Eggold (The Blacklist), Janet Montgomery (Salem), Tyler Labine (Reaper), Jocko Sims (The Last Ship), Freema Agyeman (Doctor Who, Sense8) et Anupam Kher (Sense8).

Pour terminer, signalons que cette saison 2 de New Amsterdam est également disponible en France en DVD.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.