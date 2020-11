New Amsterdam Saison 2 : Le docteur Max Goodwin est de retour avec des inédits, dès ce soir sur TF1

TF1 avait stoppé la diffusion de la saison 2 de New Amsterdam après son neuvième épisode en février dernier. Neuf mois plus tard, la chaine française reprend ainsi la diffusion et propose ainsi de découvrir la suite de cette seconde saison à partir de ce 25 novembre, tous les mercredis à 21h05.

Pour rappel, New Amsterdam (déjà renouvelée jusqu’à sa saison 5) se déroule dans une institution historique de Manhattan qui, comme de nombreux hôpitaux, manque cruellement de moyens financiers et humains. Lorsqu’il est nommé directeur, le docteur Max Goodwin décide de bouleverser l’administration et le mode de fonctionnement de New Amsterdam. Dès son arrivée, il confronte le personnel et opère des changements drastiques…

La saison 2 de New Amsterdam reprend ainsi avec son épisode 10 où l’hôpital est mis en quarantaine suite à l’évasion de patients venant de Rikers. Helen et Max se retrouvent dans une situation qui met leurs vies en danger, tandis que Bloom doit mettre de côté sa peine pour aider un patient dans le besoin. Iggy est poussé à accepter les problèmes qu’il y a dans son mariage.

La distribution de New Amsterdam réunit Ryan Eggold (The Blacklist), Janet Montgomery (Salem), Tyler Labine (Reaper), Jocko Sims (The Last Ship), Freema Agyeman (Doctor Who, Sense8), Anupam Kher (Sense8).

