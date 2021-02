New Amsterdam Saison 3 : L’hôpital rouvre ses portes début mars sur NBC et dès à présent dans un trailer

Pratiquement 11 mois après la conclusion de la saison 2, New Amsterdam va faire son retour sur la chaine américaine NBC avec sa saison 3 dont le lancement a officiellement été annoncé pour le mardi 2 mars prochain. Pour le moment, nous avons juste le droit à un trailer.

Quand cette saison 3 de New Amsterdam débutera, elle sera affectée par le même problème qui a touché toutes les autres séries médicales cette saison. En effet, la pandémie sera bien présente dans la série qui explorera les inégalités qu’elle a fait ressortir dans le système médical américain.

On retrouvera donc le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) qui avait pris la tête de l’hôpital avec la volonté d’aider. Une tâche toujours plus ardue pour lui et son équipe qui doivent maintenir une saine dose d’optimisme durant une période qui n’offre que peu d’opportunité de l’être. Face aux problèmes qui s’accumulent, Max se montrera plus déterminer que jamais à faire tomber tout le système pour le remplacer par un meilleur.

Au casting de cette saison 3 de New Amsterdam, Ryan Eggold sera de nouveau entouré par Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine et Anupam Kher. Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii 5-0) et Nadia Affolter (Jack Ryan) rejoignent la distribution dans des rôles récurrents.

