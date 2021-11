New Amsterdam Saison 3 : Le Dr Max Goodwin et son équipe sont de retour, dès ce soir sur TF1

Presque un an après la conclusion de la seconde saison sur TF1, le Dr Max Goodwin fait son retour sur la chaine française pour une saison 3 de New Amsterdam, dont la diffusion a été achevé sur la chaine américaine NBC en juin dernier. Cette dernière commence donc ce mardi 17 novembre à 21h05.

De quoi Parle New Amsterdam Saison 3 ?

Le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) et son équipe de médecins et d’infirmières sont de retour pour la troisième saison de New Amsterdam qui n’évite pas la crise.

Cette saison, le dévouement de Max et de son équipe à réparer le système de santé défaillant est mis à l’épreuve par la pandémie… Mais quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces héros médicaux désintéressés gardent espoir et s’engagent à fond… un patient à la fois. Dr Max Goodwin, toujours prêt à aider.

La saison 3 de New Amsterdam se compose de 14 épisodes, et la diffusion de la saison 4 a commencé en septembre dernier aux Etats-Unis.

Au casting de New Amsterdam Saison 3

La distribution de New Amsterdam réunit toujours Ryan Eggold (Dr. Max Goodwin), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds), Tyler Labine (Dr. Iggy Frome) et Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor).

Ils sont rejoints, entre autres, par Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii 5-0) et Nadia Affolter (Jack Ryan) dans des rôles récurrents.