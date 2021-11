New York, crime organisé Saison 1 : Elliot Stabler est de retour avec sa propre série, dès ce soir sur 13ème Rue

Alors que la saison 2 a récemment débuté sur les écrans américains, New York, crime organisé (Law and Order: Organized Crime en version originale) fait ses débuts sur le petit-écran français ce lundi soir à partir de 21h00 sur 13ème Rue.

De quoi parle New York, crime organisé ?

Ce nouveau spin-off de la franchise Law & Order lancé au printemps dernier sur la chaine américaine NBC marque le retour d’Elliot Stabler. On peut ainsi retrouver Chris Meloni dans le rôle qu’il a tenu des saisons 1 à 12 de New York : Unité Spéciale.

Comme le titre l’indique, New York, crime organisé créée par Dick Wolf (avec Ilene Chaiken au poste de showrunner) place Elliot Stabler à la tête d’une unité de la police de New York qui combat le crime organisé. Son retour dans les forces de l’ordre lui demande un temps d’adaptation, car le système judiciaire a changé après une décennie d’absence.

Son retour, Stabler l’a fait à l’aide d’un crossover. En effet, avant le lancement officiel de la nouvelle série, le personnage a fait un passage dans un épisode de New York : Unité Spéciale (saison 22 épisode 9) dans lequel il reconnectait avec son ancienne partenaire, Olivia Benson (Mariska Hargitay). On découvrait alors qu’il revenait dans la police à la suite d’une perte personnelle qui le poussait à reconstruire sa vie. Après cela, New York, crime organisé débute :

Au casting de la saison 1 de New York, crime organisé

Au niveau du casting, cette saison 1 de New York, crime organisé met donc en scène Christopher Meloni qui est entouré par Dylan McDermott, Tamara Taylor, Danielle Moné Truitt et Ainsley Seiger, tandis que Charlotte Sullivan, Nick Creegan, Ben Chase et Jaylin Fletcher sont récurrents.