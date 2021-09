New York: Unité Spéciale Saison 23 : Deux acteurs réguliers quittent la série à la rentrée

Quand la 23ème saison de New York: Unité Spéciale (ou Law & Order: SVU en version originale) débutera le jeudi 23 septembre prochain sur la chaine américaine NBC, le moment sera venu de dire adieux à deux personnages réguliers de la série — le network programme deux épisodes pour la soirée de lancement.

En effet, il a été officiellement annoncé que Jamie Gray Hyder et Demore Barnes qui ont rejoint New York: Unité Spéciale dans la saison 21 en tant que récurrents (avant d’être promus réguliers en saison 22) feraient leurs adieux au show dans les deux premiers épisodes de la nouvelle saison.

Pour Demore Barnes qui incarne le chef-adjoint Christian Garland, la conclusion de la saison 22 avait préparé le terrain pour son éventuel départ. Cette annonce n’est dès lors qu’une confirmation.

De son côté, Jamie Gray Hyder qui joue la détective Kat Tamin n’avait pas prévu de quitter la série, comme elle le confirme sur Twitter. La justification derrière le départ du personnage est donc un mystère pour le moment.

Pour le moment, il n’a pas été dit si les personnages allaient être rapidement remplacés ou non. Le casting de la saison 23 de New York: Unité Spéciale rassemblera ainsi Mariska Hargitay, Ice T, Peter Scanavino et Kelli Giddish.

