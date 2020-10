Pas de saison 2 pour Next et Filty Rich, FOX annule ses deux séries de l’automne

Quand Next et Filthy Rich ont été mises de côté pour le printemps dernier, elles ne partaient pas avec beaucoup de chances de leur côté. Être repoussées à l’automne aurait dû changer cela, mais pas dans les conditions actuelles. Il n’est donc pas surprenant que FOX annonce l’annulation des deux séries.

Le network américain n’attend donc pas la fin de la diffusion pour fixer le sort de ses seules nouveautés de ce début de saison. Seulement 3 épisodes de Next ont été diffusés, et 5 de Filthy Rich — les deux avaient reçu des commandes de 10 épisodes. Quoi qu’il en soit, les audiences sont bien trop faibles pour justifier un renouvellement de l’une ou de l’autre.

Si vous n’êtes pas familiers avec NeXt, il s’agit d’un cyberthriller développé par Manny Coto (24, Dexter) qui nous entraine dans le monde de la recherche sur les Intelligences Artificielles. Paul LeBlanc (John Slattery), l’ancien CEO paranoïaque d’une entreprise technologique, rejoint les agents du département de cybersécurité du pays pour aider à arrêter la première crise concernant une IA qui a la capacité d’évoluer et qui n’est pas contrôlée. Paul LeBlanc a en effet découvert que l’une de ses anciennes créations, une intelligence artificielle nommée NEXT, pourrait mener l’humanité à sa perte. Il avait essayé de mettre fin au projet, ce qui avait forcé son frère à le mettre à la porte de sa propre compagnie. Quand des évènements étranges se produisent, Paul contacte l’agent Shea Salazar (Fernanda Andrade) pour lui apporter son expertise sur le sujet. Michael Mosley, Gerardo Celasco, Eve Harlow, Aaron Moten, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino et Jason Butler Harner complètent la distribution.

Filthy Rich est d’un genre bien différent, puisqu’il s’agit d’un soap développé par Tate Taylor qui se base sur la dramédie néo-zélandaise du même nom (datant de 2016) de Gavin Strawhan et Rachel Lang. L’histoire débute avec le crash d’un avion dans lequel se trouvait le patriarche d’une riche famille qui est à la tête d’une chaine de télévision chrétienne extrêmement populaire. Sa femme et ses enfants sont alors choqués de découvrir qu’il a laissé derrière lui trois enfants illégitimes et les a inclus dans son testament, mettant en danger la réputation de la famille et, surtout, sa fortune. Au casting, nous trouvons Kim Cattrall, Gerald McRaney, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Aguilar, Mark L. Young, Melia Kreiling, Steve Harris, David Denman et Olivia Macklin.

