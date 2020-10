NeXt Saison 1 : John Slattery chasse une intelligence artificielle, dès ce soir sur FOX

Annoncée pour la saison dernière, NeXt a été repoussée jusqu’à l’automne, à l’image de Filthy Rich, pour que FOX puisse avoir des nouveautés sur sa grille. La diffusion de la série commence ainsi finalement ce soir sur la chaine américaine.

Scénarisé par Manny Coto (24, Dexter), NeXt est un thriller qui nous entraine dans le monde de la recherche sur les Intelligences Artificielles. Paul LeBlanc (John Slattery), l’ancien CEO paranoïaque d’une entreprise technologique, rejoint les agents du département de cybersécurité du pays pour aider à arrêter la première crise concernant une IA qui a la capacité d’évoluer et qui n’est pas contrôlée.

Paul LeBlanc a en effet découvert que l’une de ses anciennes créations, une intelligence artificielle nommée NEXT, pourrait mener l’humanité à sa perte. Il avait essayé de mettre fin au projet, ce qui avait forcé son frère à le mettre à la porte de sa propre compagnie. Quand des évènements étranges se produisent, Paul contacte l’agent Shea Salazar (Fernanda Andrade) pour lui apporter son expertise sur le sujet.

Au casting de cette saison 1 de NeXt, nous trouvons ainsi John Slattery et Fernanda Andrade, mais également John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley, Gerardo Celasco, Eve Harlow, Aaron Moten, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino et Jason Butler Harner.

