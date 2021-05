Nine Perfect Strangers : Nicole Kidman va pousser à bout Neuf parfaits étrangers, en août sur Hulu

Une partie de l’équipe de Big Little Lies se réunit pour Nine Perfect Strangers, une nouvelle mini-série évènement qui sera mise en ligne à partir du 18 août sur la plateforme de streaming américaine Hulu.

Développée par David E. Kelley et John Henry Butterworth, Nine Perfect Strangers est une adaptation du roman « Neuf parfaits étrangers » de Liane Moriarty (qui a déjà signée Big Little Lies) en huit épisodes qui met en scène Nicole Kidman dans la peau d’une femme qui va pousser à bout neuf étrangers.

Plus précisément, l’histoire se centre sur un groupe de neuf citadins stressés qui se rendent à la Tranquillum House dans l’idée de se détendre et de trouver une meilleure façon de vivre. Cette retraite de 10 jours est supervisée par Masha (Kidman) qui est déterminée à revigorer les esprits et corps fatigués de ses clients. Ceux-ci ne sont néanmoins pas préparés pour le programme qu’elle leur a préparé.

Au casting de Nine Perfect Strangers, nous trouvons donc Nicole Kidman qui est accompagnée par Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Asher Keddie, Luke Evans, Melvin Gregg, Samara Weaving, Grace Van Patten, Tiffany Boone, Michael Shannon, Regina Hall et Bobby Cannavale.

