No Man’s Land : Antoine est prêt à tout pour retrouver sa sœur, dès ce soir sur Arte

Déjà disponible en intégralité sur la plateforme de vidéo en ligne Arte.tv, la série No Man’s Land fait ses débuts officiels à l’antenne d’Arte dès aujourd’hui avec ses trois premiers épisodes dont la diffusion débute à 20h55.

Création d’Amit Cohen, Ron Leshem, Maria Feldman et Eitan Mansuri, No Man’s Land se présente comme étant une mini-série dramatique mêlant thriller et espionnage qui nous ramène pendant le conflit syrien en 2014.

Ainsi, l’intrigue suit Antoine (Félix Moati) qui part aux côtés de combattantes kurdes à la recherche de sa sœur, Anna Habert (Mélanie Thierry), une archéologue française, est déclarée morte lors d’un attentat survenu en Égypte en 2012. En parallèle, Nasser (James Floyd), Paul (Dean Ridge) et Iyad (Jo Ben Ayed) — trois amis d’enfance anglais, issus des quartiers populaires de Londres — sont engagés dans le djihad et se retrouvent à mettre à l’épreuve leur amitié face à la violence de l’État islamique.

Au niveau du casting, No Man’s Land rassemble Félix Moati, Souheila Yacoub, Mélanie Thierry, Céline Samie, Dean Ridge, François Caron, James Floyd, James Purefoy, Joe Ben Ayed et Julia Faure.

