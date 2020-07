Norsemen Saison 3 : Les Vikings reviennent au début de l’histoire, dès aujourd’hui sur Netflix

Proposée en Norvège par la chaine NRK1, la comédie Norsemen est de retour chez nous sur Netflix avec sa saison 3 qui vient avec son lot de guerres et de fous rires, et ce, dès aujourd’hui avec la mise en ligne de l’intégralité des nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming.

Créée par Jon Iver Helgaker et Jonas Torgersen, Norsemen débutait en 790 avant notre ère et nous introduisait ainsi aux Vikings de Norheim, alors qu’ils employaient leur temps à voler, piller, réduire leurs prisonniers à l’esclavage et à résoudre les problèmes par la violence. Le tout fait sous le signe de la comédie, donc.

La troisième saison — se composant de 6 épisodes, comme les précédentes — est présentée comme étant la saison 0, puisqu’elle se propose de nous raconter les évènements qui précédèrent ceux de la saison 1.

Au niveau du casting, cette saison 3 de Norsemen réunit Kåre Conradi, Silje Torp, Nils Jørgen Kaalstad, Marian Saastad Ottesen, Trond Fausa, Kristine Riis, Jon Øigarden, Henrik Mestad, Øystein Martinsen et Bjørn Myrene.

