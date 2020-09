Pas de saison 3 pour NOS4A2, AMC fait ses adieux à Christmasland

Voilà à peine plus d’une semaine que la saison 2 de NOS4A2 s’est terminée et AMC n’attend pas plus longtemps pour officialiser qu’il n’y aura pas de saison 3. La série est en effet dès à présent annulée.

Malgré une diffusion en simultané sur AMC et BBC America, cette seconde saison de NOS4A2 s’est avérée être moins populaire que la première. La série a perdu la moitié de ses spectateurs entre la saison 1 et la saison 2, ce qui explique aisément la décision de ne pas continuer. Au niveau créatif, le show a fini de porter à l’écran la storyline principale venue du roman original de Joe Hill — connu en français sous le titre Nosfera2 — ce qui fait un bon point de sortie.

Well friends, I heard from AMC last week. We won’t be making a 3rd season of #NOS4A2 . It’s a bummer, but I’m grateful we were at least able to finish adapting the storyline from Joe Hill’s terrific novel… 1/4

— Jami O'Brien (@jami_obrien) August 31, 2020