Notre grande famille Saison 4 : Lisa, Patrik et le reste de leur famille sont de retour dès aujourd’hui sur Netflix

Après une pause de plus de deux ans, la série Suédoise Notre grande famille (Bonusfamiljen dans sa version originale) est de retour avec sa saison 4 qui vient de s’acheter dans son pays (sur la chaine SVT) et arrive ainsi dès aujourd’hui sur Netflix.

De quoi parle Notre Grande Famille ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Clara Herngren, Felix Herngren, Moa Herngren et Calle Marthin, Notre Grande Famille commence quand Lisa (Vera Vitali) et Patrik (Erik Johansson) quittent leurs conjoints respectifs, Martin (Fredrik Hallgren) et Katja (Petra Mede), pour formeer un nouveau couple, partageant la garde des enfants: Bianca, Eddie et William. Si Katja vit relativement bien sa séparation, Martin, qui est retourné vivre chez sa mère, accepte mal de ne plus être marié avec Lisa. Tous, adultes et enfants, vont adapter tant bien que mal leur mode de vie.

En saison 4…

Quand nous retrouvons la grande famille, un incendie en cuisine, une altercation à l’école et un appel de l’hôpital déclenchent une vague de révélations familiales et de crises relationnelles. Tout débute lors d’une mauvaise journée durant laquelle Patrik entre en conflit avec un élève, Lisa a un nouvel assistant, et l’imprudence d’Eddie cause de gros problèmes à Martin et Sima.

Le casting de Notre grande famille

La distribution de cette saison 4 de Notre grande famille rassemble Vera Vitali, Erik Johansson, Petra Mede, Fredik Hallgren, Niklas Engdahl, Lill-Babs, Marianne Mörck, Jacob Lundqvist, Frank Dorsin et Amanda Lindh.