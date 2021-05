Une saison 2 pour Noughts + Crosses, BBC officialise le renouvellement à l’approche du tournage

Voilà plus d’un an maintenant que BBC One a diffusé la première saison de Noughts + Crosses, et la chaine britannique n’avait pas encore officialisé l’avenir de la série. Cela vient de changer avec l’annonce d’un renouvellement pour une saison 2 dont le tournage doit commencer le mois prochain en Afrique du Sud.

Pour rappel, Noughts + Crosses est une adaptation de la série de romans pour jeunes adultes de Malorie Blackman, connu chez nous sous le titre Entre Chiens et Loups. L’histoire prend place dans un monde où le racisme est inversé. Un monde où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s’affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C’est un monde où Callum et Sephy n’ont pas le droit de s’aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d’un rebelle clandestin. Une histoire d’amour qui va les conduire vers le danger.

La saison 2 de Noughts + Crosses se composera de 4 épisodes écrits par Lydia Adetunji et Jerome Bucchan-Nelson et réalisés par Koby Adom. Le duo principal tentera désespérément de s’enfuir d’Albion en quête d’une nouvelle vie ensemble, alors que la ville s’enflamme suite au « kidnapping » de Sephy et des évènements ayant conclu la première saison.

Jack Rowan et Masali Baduza seront alors de retour dans la peau de Callum et Sephy, tout comme Paterson Joseph, Helen Baxendale, Bonnie Mbuli, Jonathan Ajayi, Josh Dylan, et Kiké Brimah. Ils sont rejoints par Jasmine Jobson (Top Boy) et Robert Hands (Endeavour).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.