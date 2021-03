Obi-Wan Kenobi Saison 1 : Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton et plus sont de retour alors que le tournage débute

Comme l’univers Marvel, Disney+ compte exploiter celui de Star Wars au maximum. Avec Obi-Wan Kenobi, la plateforme se rapproche plus que jamais des films, comme le confirme l’annonce casting fait à l’occasion du début de la production.

En effet, si Ewan McGregor devait dès le départ reprendre le rôle-titre d’Obi-Wan Kenobi qu’il tenait dans la seconde trilogie réalisée par George Lucas, il a depuis été confirmé qu’Hayden Christensen était lui aussi de retour, redevenant Anakin Skywalker/Darth Vader. L’intrigue pour le moment assez vague serait au sujet du maitre Jedi devant faire face à sa plus grande défaite, la chute du côté obscur de son ancien padawan.

Ce ne sont pas les seuls visages familiers que nous retrouverons. Alors que l’histoire de cette saison 2 d’Obi-Wan Kenobi prend place 10 ans après Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, Joel Edgerton et Bonnie Piesse sont de retour dans les rôles d’Owen et Beru, l’oncle et la tante d’Anakin.

Avec eux, nous trouverons également Moses Ingram (The Queen’s Gambit), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Indira Varma (Rome, Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (NWA : Straight Outta Compton), Sung Kang (Power), Simone Kessell (The Crossing) et le réalisateur (et donc occasionnellement acteur) Benny Safdie (Uncut Gems).

En ce qui concerne les autres séries de la franchise Star Wars, l’animée Star Wars : The Bad Batch arrivera le 4 mai sur Disney+.

