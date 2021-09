Octobre Saison 1 : Meurtre brutal à Copenhague, une affaire à découvrir dès maintenant sur Netflix

Ce mercredi est définitivement automnal sur Netflix, puisque la plateforme de streaming met en ligne la première saison d’Octobre (The Chestnut Man), une nouvelle série policière scandinave.

De quoi parle Octobre ?

Création de Søren Sveistrup, Dorte W. Høgh, David Sandreuter et Mikkel Serup inspirée du roman éponyme de Søren Sveistrup (The Killing), Octobre nous entraine dans une banlieue tranquille de Copenhague où la police fait une terrible découverte un sombre matin d’automne. Une jeune femme, brutalement assassinée et amputée d’une main, est retrouvée sur une aire de jeux, un petit bonhomme fabriqué avec des marrons à son côté.

L’affaire est confiée à Naia Thulin (Danica Curcic), une jeune inspectrice ambitieuse, et à son nouveau partenaire, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Ils ne tardent pas à découvrir que la poupée en marrons contient de mystérieux éléments de preuve la reliant à une fillette disparue un an plus tôt et présumée morte qui n’est autre que la fille de la politicienne Rosa Hartung (Iben Dorner).

Casting de la saison 1 d’Octobre

Dans cette saison 1 d’Octobre, nous retrouvons Danica Curcic (The Mist) et Mikkel Boe Følsgaard (The Rain) qui sont accompagnés par Iben Dorner, Esben Dalgaard, David Dencik et Lars Ranthe.