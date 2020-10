A Young Doctor’s Notebook, Detectorists, Inside No. 9… La nouvelle offre série sur Arte.tv

Nous avons déjà abordé la mise en ligne de The Virtues sur Arte.tv. Le catalogue de la plateforme Arte s’élargit pour fournir une offre exclusive et gratuite.

Plus spécifiquement, on trouvera sur Arte.tv à la fois des séries emblématiques d’ARTE (Ainsi soient-ils, Hatufim, la série israélienne) mais également des séries inédites en France venues de toute l’Europe avec pour commencer une collection très britanniques dont l’anthologique Inside No.9, A Young Doctor ’s Notebook avec Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Jon Hamm (Mad Men), Stag, Ill Behaviour, Detectorists, Criminal Justice Saison 1 et l’intégrale Mum.

Cet automne, Arte.tv met 144 épisodes exclusivement en ligne pour près de 100 heures de séries !

Dès le 3 octobre The Virtues de Shane Meadows

Inside No. 9 de Steve Pemberton et Reece Shearsmith, saisons 1 à 4

Ill Behaviour créée par Sam Bain

A Young Doctor’s Notebook écrite par Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor, intégrale saisons 1 et 2

Stag de Jim Field Smith

Ainsi soient-ils, de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot, intégrale saisons 1 à 3 Mi octobre Hatufim de Gideon Raff, intégrale saisons 1 et 2 Début novembre La Gifle de Tony Ayres Mi novembre Detectorists de Mackenzie Crook, intégrale saisons 1 à 3 Début décembre Criminal Justice de écrite par Peter Moffat, saison 1 Mi décembre Mum de Stefan Golaszewski, intégrale saisons 1 à 3 Et à suivre en 2021 House of Cards (UK), Maniac (UK), Broen…

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.