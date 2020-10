Pas de saison 2 pour On Becoming A God In Central Florida, Showtime revient sur sa commande et met un terme à l’arnaque de Kirsten Dunst

Une autre série est annulée à cause de la pandémie, cette fois sur Showtime. La chaine payante vient d’annoncer qu’il n’y aura finalement pas de saison 2 à On Becoming a God In Central Florida, l’arnaque de Kirsten Dunst s’arrête.

Initialement renouvelé il y a plus d’un an, le tournage pour la seconde saison a été repoussé comme bien d’autres quand l’industrie a dû se mettre en pause à la mi-mars. Le network a dû dès lors tenter de s’arranger au niveau des différents plannings, pour réussir à réunir tout le monde pour une nouvelle saison, en vain. Face aux obstacles compliquant la production, il a alors été décidé de ne simplement pas poursuivre.

Développée originellement pour Youtube Premium par Robert Funke et Matt Lutsky, On Becoming a God In Central Florida est une comédie noire dont la première saison (et maintenant unique) de 10 épisodes nous entraine dans une petite ville près d’Orlando en Floride pour nous parler d’une entreprise pyramidale qui promet la richesse et mène à la pauvreté.

L’histoire se déroule en 1992 et se centre sur Krystal Stubbs (Kirsten Dunst) qui travaille pour des miettes dans un parc aquatique. Elle va mentir, manipuler et grimper progressivement les échelons de Founders American Merchandise (FAM), une entreprise de vente pyramidale proche du culte qui vaut des millions de dollars et qui est responsable de sa pauvreté au point de départ. Krystal ne compte pas tout perdre de nouveau et cela va pourtant mettre en péril tous ceux qui l’entourent.

Cette première saison de On Becoming a God In Central Florida réunit, autour de Kirsten Dunst, Théodore Pellerin (Genesis), Beth Ditto (Nocturnal Animals), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) et Ted Levine (Monk).

On Becoming a God In Central Florida est ainsi la dernière série en date à être victime du COVID-19. Elle rejoint ainsi GLOW, The Society et I Am Not Okay With This de Netflix, mais également la comédie I’m Sorry de TruTV ou encore Stumptown d’ABC, qui sont finalement annulées suites aux complications découlant de la pandémie.

