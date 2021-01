Une saison 4 pour On My Block qui sera également la dernière sur Netflix

C’est en mars 2020 que Netflix a mis en ligne la saison 3 de On My Block et n’avait pas donné de nouvelles depuis. Aujourd’hui, on apprend donc que la série est enfin renouvelée pour une saison 4, mais que celle-ci sera la dernière.

Quatre saisons est honorables sur Netflix, ce qui fait que l’annonce de cette fin prochaine des aventures de Monse, Ruby, Jamal, Cesar, Spooky et Jasmine n’est pas une surprise, en particulier dans les conditions actuelles imposées par la pandémie qui ont déjà conduit plus d’une série vers leur conclusion.

Si vous n’êtes pas familier avec cette Teen Dramédie créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block nous propose de suivre un groupe de quatre amis, Cesar, Ruby, Monse et Jamal. Ils s’apprêtent à entrer au lycée et savent qu’ils vont devoir se serrer les coudes pour s’en sortir. Naturellement, chaque nouvelle épreuve remet en question leur détermination et leur amitié sera testée.

Le casting de On My Block rassemble Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia, Julio Macias, Peggy Ann Blow et Paula Garcés.

